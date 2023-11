Derby County, de Nathaniel Méndez-Laing, es eliminado de la FA Cup

El Derby County, equipo del guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing, fue eliminado de la Emirates FA Cup durante el partido de desempate ante el Crewe Alexandra.

Luego del empate 2-2 del domingo 5 de noviembre, donde el chapín anotó un gol, este martes se desarrolló el partido de desempate entre ambas escuadras en un duelo jugado en el Pride Park Stadium, la casa del Derby County.

Las cosas para el equipo del guatemalteco, quien no recibió convocatoria para este decisivo partido por una lesión, comenzaron bien ya que inició ganando 1-0 con anotación de Tom Barkhuizen (3). Esa notación solo fue el inicio del fin para los de casa ya que el visitante reaccionó y remontó para quedarse con el triunfo final de 1-3 con los goles de Aaron Rowe (7 y 21) y Mickey Demetriou (65).

Con este triunfo, el Crewe Alexandra, de la English Football League Two (EFL League Two) superó la primera ronda de la Emirates FA Cup y su rival en siguiente ronda será el Bristol Rovers, de la League One inglesa.

NOTA: Cristiano Ronaldo construye mansión de ensueño en Portugal para su retiro

Situación complicada

Nathaniel Méndez-Laing fue noticia entre el 24 de octubre y 5 de noviembre al marcar cuatro goles de forma consecutiva con su club. Además, se llevó una designación en el 11 ideal de la League One inglesa, Y por si fuera poco, lo eligieron el MVP del duelo Crewe Alexandra 2-2 Derby County, de la primera ronda de la Emirates FA Cup.

Luego, vino una línea descendente para el chapín. no lo convocaron para el quinto partido donde buscaba su quinto gol. Esto, debido a que era un juego de la Football League Trophy y el estratega dio paso a los juveniles.

Más adelante, el Derby County se midió al Barnsley y le ganó 3-0. Nathaniel Méndez-Laing no anotó y abandonó el terreno de juego con una lesión al 52. Esa situación fue el motivo por el cual el representante chapín no apareció en la convocatoria para este duelo.

Estamos en TikTok