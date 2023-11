VIDEO. Mujer destruye panadería porque vendedora trató de “mi amor” a su esposo

Un video que muestra a una mujer enfurecida después de que una vendedora llamara “mi amor” a su esposo se hizo viral en las redes sociales. El incidente tuvo lugar en Brasil cuando una pareja ingresó a una panadería. En ese momento, una de las vendedoras se refirió al hombre como “mi amor”, frente a su pareja.

Esta expresión desencadenó la ira de la mujer, quien reaccionó violentamente agarrando del pelo a la vendedora. Ante la escena tumultuosa, el hombre intervino, tomó a su pareja “celosa” con fuerza para calmarla y la sacó del establecimiento. Según los informes, la mujer indignada casi destruyó todo lo que se encontraba en la panadería.

Hasta el momento, se desconoce si fue detenida por el escándalo ocurrido y los daños causados al negocio.

Tras la viralización del video, las redes sociales fueron testigos de una avalancha de reacciones y comentarios por parte de los usuarios. La intensidad del incidente en la panadería desató una serie de opiniones divididas, algunos expresando sorpresa por la reacción tan efusiva, mientras que otros compartían anécdotas similares o reflexiones sobre la importancia de la comunicación en las relaciones. La diversidad de perspectivas y el rápido intercambio de opiniones destacan cómo las plataformas digitales se convierten en espacios para el debate y la reflexión colectiva ante situaciones que capturan la atención pública.

“Donde esa doña venga a Colombia, le querrá pegar a medio país…”; “No venga a Venezuela, aquí mi amor se le dice a quien sea”; “Eso no es amor es desequilibrio mental…”; “Pues que bien. Porque a mi me parece que decir ‘Mi Amor’ a alguien que no conoces es falta de respeto. Odio la gente de confianzas”, dicen algunos comentarios en el video.