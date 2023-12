Daniela Morales lanza extraordinaria versión de “Do You Hear What I Hear”

La cantante, actriz y productora guatemalteca, Daniela Morales, ha cautivado a sus seguidores y en las redes sociales con un clásico: “Do You Hear What I Hear” en el marco de la época navideña y fin de año.

El tema fue escrito en 1962 por Nöel Regney y Gloria Shayne en medio de la guerra fría. La sonrisa de un grupo de niños jugando, ajenos al peligro que les rodeaba, fue la inspiración de sus autores.

Ahora, Daniela Morales hizo la adaptación y Rodrigo Villagrán fue el encargado de la producción musical y el arreglo, bajo el sello RBMG Music.

Con este tema, la artista guatemalteca nos trae un emotivo mensaje que pretende hacernos conciencia del verdadero espíritu de la Navidad que va más allá de lo superficial, y que su mensaje trasciende hasta lo profundo del corazón, en donde habita el amor, la fraternidad y la esperanza de un mundo mejor.

Daniela Morales es cantante y actriz de teatro musical, además de productora de materiales sonoros y audiovisuales, con contenidos cargados de un profundo sentido social y espiritual.

La canción está disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, Deezer entre otras y el video oficial en redes sociales de Daniela.

Instagram: @danielamoficial

YouTube: @danielamoficial

TikTok: @danielamoficial

Facebook: Daniela Morales Oficial

