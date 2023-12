Chiquis Rivera teme por su vida y que “alguien” le haga algo

Chiquis Rivera dejó con la boca abierta a sus miles de fans con un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, donde expresó que siente temor por su seguridad tras el pleito mediático que tiene con Juan Rivera por la autoría del tema ‘Porque Soy Abeja Reina‘.

“Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de mi punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de donde viene”, se lee en la red social de la cantante.

Resulta tío y sobrina vienen lidiando un sinfín de batallas mediáticas debido a varios problemas la mencionada canción y las indirectas que se envían por redes sociales.

Ante el mensaje de la hija de Jenni Rivera, Juan reaccionó y, aunque al principio le causó risa, ayer le envió un mensaje directo a su sobrina a través de un video de YouTube.

Además, en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, Juan dejó claro que el mensaje de su sobrina no va dirigido a él y dijo sentirse en calma al respecto.

“Yo estoy tranquilo con mi persona sobre el comentario que hizo mi sobrina porque yo sé que nunca haría algo que dañara a mi familia o a mi sangre físicamente, al contrario, pondría mi pecho por cualquiera de mis seres queridos”.

El enojo del cantante

La razón principal del distanciamiento entre ambos sería que Chiquis Rivera no reconoce el trabajo que tuvo su tío al momento de producir el tema “Abeja Reina”.

Sobre este punto, él fue claro y conciso por medio de un live en Instagram. Según reseñó la figura de televisión, su sobrina no le “ha dado crédito a mi trabajo, no se les ha dado crédito a mis editoras. Creo que el compositor no ha recibido ningún solo centavo”.

Luego añadió: “Hay que recordar, hija, que la familia es la familia y el negocio es el negocio, y no importa qué suceda, mi sobrina siempre va a ser más importante que el negocio.

Así como cuando pasó en tu boda, como pasó con tu mamá que se te hicieron acusaciones y yo te defendí, el tío Juan es el mismo”.