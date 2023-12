El “Boxing Day” marcará historia en el tema arbitral

Welch (40 años) fue designada el jueves como jueza principal del duelo entre Fulham y Burnley, correspondiente a la jornada 18 de la Premier League.

Árbitra desde 2010, a la vez que trabaja para el National Health Service (servicio británico de salud pública), Rebecca Welch está acostumbrada a ser una pionera. En 2021 fue la primera mujer en arbitrar un partido en la cuarta división, antes de pasar a dirigir encuentros en el Championship (segunda división) y la Copa de Inglaterra.

Es árbitra también en las competiciones femeninas, donde estuvo en el Mundial de este año.

La silbante lleva poco más de 10 en esta profesión.Todo comenzó como pasatiempo, pues tenía un amigo árbitro que la invitó a participar en algunos juegos y en ese momento, ella no entendía cómo una persona podía dedicarse a esto.

Conforme pasó el tiempo, Rebecca Welch encontró su pasión, estudió a través de cursos y se preparó como cualquier otro colega. Eso sí, antes de ejercer en las canchas fue administradora en el National Health Service de Inglaterra.

Por su parte, Sam Allison, arbitrará el partido entre el Sheffield United y el Luton Town en el Boxing Day, el 26 de diciembre, uno de los días más tradicionales del fútbol inglés, convirtiéndose así en el primer juez negro en la competición desde Uriah Rennie, que se retiró en 2008.

El pasado mes de julio, la federación de fútbol (Football Association) se comprometió a contratar a un 50% más de árbitros procedentes de entornos “históricamente infrarrepresentados” para 2026.

