Selena Gomez publica foto besando a su nuevo novio

Selena Gomez volvió a deleitar o enfurecer a sus seguidores al confirma que mantiene, desde hace seis meses, una relación sentimental con el músico y productor Benny Blanco.

Además de triunfar en su profesión, pues acaba de ser nominada a los Globos de Oro como Mejor Actriz de serie de televisión en Comedia o Musical por su papel protagónico en Only Murders in the Building, también le va bien en el amor.

A través de una fotografía en blanco y negro, la intérprete confirmó visualmente lo que ya había revelado con palabras: su corazón tiene un nuevo dueño, y no se disculpará por ello.

Es tal la felicidad que siente, que la artista no se la ha querido guardar para ella, y ha compartido con sus seguidores un carrusel de fotografías de sus momentos favoritos en la ciudad que nunca duerme durante esta semana.

En la publicación no podían faltar instantáneas del cumpleaños de la intérprete de Midnights, selfies y sus fotos más románticas con su novio Benny Blanco, entre besos y abrazos.

Selena Gomez shares new photo with boyfriend Benny Blanco. pic.twitter.com/GMTxzV1Bqz — Pop Base (@PopBase) December 15, 2023

Las reacciones

El lazo profesional y personal entre Selena Gomez y Benny Blanco no es reciente, ya que colaboraron en 2019 en el single “I Can’t Get Enough”.

Tras darse a conocer la identidad del nuevo amor de la estrella, las reacciones no tardaron en llegar y la mayoría se enfoca en su aspecto físico señalando que es “feo”.

“Ella está desesperada por cierto 😂”

“Que hace #SelenaGomez con ese ropavejero”

“Ella siempre se enamora de hombres que al final la hacen 💩”

“Ay caramba parece el hombre de las cavernas 😂”

“En shock de sorprendido pero de mala forma 😮😮😮😮😮”

“Se sacó su gremlin debajo de la manga 😂😂😂😂”