Hija de Kim Kardashian se burla de ella y filtra foto sin filtro ni maquillaje

La hija mayor de Kim Kardashian suele tener una actitud y un comportamiento muy similar al de su padre, Kanye West, y a sus cortos 11 años se considera una “crítica experta en moda”.

North West decidió exponer a la empresaria sin una gota de maquillaje. Ella publicó en su cuenta de Tik Tok la selfie que su mamá se tomó con su hermana Chicago, de seis años. La preadolescente se burló por su apariencia.

“Una foto tan buena” escribió junto a las imágenes que no solo publicó en su cuenta personal, sino también en el perfil de la empresaria.

Las fotos no tenían ningún retoque, por lo que todas las “imperfecciones” quedaron al desnudo. Kim no es la primera vez que posa sin maquillaje, pues así lo hace para su marca “Skims”, dedicada a cuidados de la piel y la belleza femenina.

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en hacer las respectivas críticas:

Kim, que tiene otros tres hijos con Kanye, habló en un episodio de ‘Las Kardashians’ acerca de la sinceridad y la personalidad de su hija mayor.

“North no mentirá y eso es asombroso. Estoy tratando de enseñarle que no es necesario lanzarse y aniquilar a la gente sin ningún motivo. Hay una manera de ser honesto y no herir los sentimientos de la gente”, contó.