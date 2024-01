Rafa Márquez podría ser el sustituto de Xavi en el Barcelona

Tras el anuncio de Xavi Hernández de no continuar en el banquillo del Barcelona una vez finalice la temporada, el nombre de Rafa Márquez emerge como uno de los principales candidatos para ocupar ese puesto. El exfutbolista mexicano, que también posee el perfil de hombre de club, se presenta como una opción sólida para dirigir al equipo blaugrana.

Hasta el momento, los resultados de Márquez al frente del Barcelona B han sido alentadores. Ejemplo de ello es la reciente victoria ante el Fuenlabrada por 2-1 en el estadio Fernando Torres. Ante la pregunta sobre si se siente preparado para suplir a Xavi, Márquez respondió con cautela y determinación: “Es parte del proceso, llegará si me tiene que tocar. Quién no querría ser entrenador del Barça. Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico. A una oportunidad así no le puedes decir que no”.

#LaLiga | Xavi anunció que dejará de ser técnico del Barcelona finalizando la presente temporada. 🗣️ "El 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça", fueron las palabras de Xavi Hernández al hacer pública su decisión. Lea la nota completa ➡️ https://t.co/6AsBxmNKgr pic.twitter.com/ZkFpuAzjSp — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 27, 2024

Rafa Márquez es el favorito de la directiva

Si bien es pronto para sacar conclusiones, las palabras de Márquez reflejan su ilusión y compromiso con el club. Actualmente, el Barcelona se encuentra enfocado en finalizar la temporada con Xavi al mando, luchando por LaLiga EA Sports y manteniendo viva la esperanza de conquistar la Champions League. Mientras tanto, Joan Laporta y su equipo directivo deberán evaluar el futuro del proyecto y decidir quién es el técnico adecuado para liderar al equipo la próxima temporada en su búsqueda de todos los títulos.

Rafa Márquez, quien mantiene una estrecha relación con los dirigentes del Barcelona, aún carece de la experiencia suficiente en los banquillos a pesar de haber dirigido al Cadete A del Real Alcalá antes de asumir el cargo en el filial blaugrana en junio de 2022. Su primera temporada culminó de manera destacada, logrando la cuarta posición en la tabla y clasificando al equipo para el playoff de ascenso, donde lamentablemente no pudieron alcanzar el objetivo.

Sin embargo, el principal enfoque del Barcelona B no es solo el resultado deportivo, sino también la formación de jóvenes talentos que puedan eventualmente integrarse al primer equipo. Jugadores como Lamine Yamal, Marc Guiu, Chadi Riad, Ilias Akhomach o Pablo Torre son ejemplos de ello.

En la presente temporada, el Barcelona Atlètic se mantiene entre los mejores equipos de su categoría, ocupando la quinta posición tras 21 jornadas, lo que les permite aspirar nuevamente al playoff de ascenso. El tiempo dirá si Rafa Márquez está preparado para asumir el desafío de suceder a Xavi Hernández en el banquillo del Barcelona, pero su determinación y ambición lo posicionan como un candidato a tener en cuenta.