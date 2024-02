Los Chiefs y los 49ers llegan a Las Vegas para disputar el Super Bowl

Los Kansas City Chiefs arribaron este domingo al Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, Nevada, para disputar el Super Bowl LVIII el próximo 11 de febrero ante los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium.

Patrick Mahomes, ‘quarterback’ de los Chiefs, fue el primero en bajar de la aeronave de United Airlines que trasladó a los vigentes campeones y que al aterrizar mostró una bandera del equipo desde la cabina del piloto.

El mariscal de campo de Kansas City vestía una sudadera blanca con el escudo del Super Bowl LVIII en el pecho, pantalón negro y un maletín oscuro con sus iniciales marcadas en color blanco.

Travis Kelce, ala cerrada del equipo, y uno de los jugadores más seguidos por las cámaras de televisión y los fotógrafos, debido a su papel estelar en el equipo y a la relación que desde hace meses sostiene con la estrella del pop Taylor Swift, vestía un conjunto en color rojo y una gorra con motivos de los Chiefs.

Al momento de bajar del avión cada jugador de Kansas City recibió una gorra con la imagen del icónico letrero que da la bienvenida a la llamada ‘ciudad del pecado’ que se ubica en Las Vegas Boulevard, a un costado del Klondike Hotel & Casino, que dice ‘Welcome to Fabulous Las Vegas’ (Bienvenido a las fabulosos Las Vegas), con el escudo del Super Bowl LVIII como fondo.

Decenas de aficionados despidieron este domingo en las calles de San Francisco, California, a los 49ers, campeones de la Conferencia Nacional, que arribaron más tarde a Las Vegas, Nevada.

A pesar de la torrencial lluvia que azotó a la zona de la bahía, aficionados con banderas, gorras y chamarras con los colores rojo y oro se reunieron desde temprano a los costados de las avenidas por las que pasaron los autobuses que llevaron al equipo al aeropuerto.

La comitiva de los 49ers estuvo encabezada por el entrenador, Kyle Shanahan, y el gerente general, John Lynch, a los que siguieron las estrellas Deebo Samuel, Christian McCaffrey, Brandon Aiyuk, George Kittle, Trent Williams y el resto de la plantilla.

Fiel a su estilo, que bien podría confundirlo con un estudiante de preparatoria, Brock Purdy apareció con chamarra de mezclilla y sudadera debajo con su tradicional mochila en la espalda.

En su camino a los autobuses los elementos de los 49ers fueron acompañados con la canción del interprete de hip hop, YTB Fatt, ‘Get Back’ (Volver), en referencia a su regreso al partido por el campeonato de la NFL; perdieron en el Super Bowl LIV ante los Kansas City Chiefs 31-20 en la temporada 2019.

La sede de preparación de los gambusinos para el Super Bowl LVIII será el Fertitta Football Complex de la Universidad de Nevada, ubicadas en Paradise, Nevada.

The Niners have landed in Las Vegas 🛬 #SBLVIII pic.twitter.com/sFUQ1rhkMw

— NFL (@NFL) February 5, 2024