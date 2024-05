Ex de Carlos Guerrero estrena romance con presentador mexicano

En Septiembre de 2022, Carlos Guerrero le pidió matrimonio a su novio, un reconocido productor dominicano, durante unas vacaciones a Francia para celebrar el cumpleaños de uno de sus amigos.

“Honestamente (estoy) muy sorprendido y feliz, no me lo esperaba porque estábamos en un viaje de celebración de cumpleaños de un amigo que estaba con nosotros. Nunca me pasó por la cabeza”, dijo Dio Lluberes.