90’s Pop Tour: Angélica Vale brilla en el escenario por su nuevo aspecto

Angélica Vale se unió al elenco del exitoso ‘90’s Pop Tour‘ como parte del grupo JNS, mostrando una apariencia más radiante y transformada.

A lo largo de los años, Vale ha enfrentado críticas sobre su apariencia física, especialmente relacionadas con su peso. En varias ocasiones, la actriz ha comentado que se ha sometido a dietas y ejercicios, sin embargo, recientemente reveló que su radical cambio se debe a un tratamiento hormonal.

En su reciente presentación en el 90’s Pop Tour, Angélica Vale deslumbró a sus fans al lucir un ajustado vestido dorado evidenciando claramente su transformación física.

El cambio de Angélica ha generado diversos comentarios en las redes sociales. Mientras algunos aplauden y felicitan a la artista por lograr su objetivo, otros muestran escepticismo sobre el método utilizado.

“Pienso que ese tratamiento no debe ser confiable”, “Ojalá no le afecte su salud”, “A mí me encanta como se miraba antes, ahora luce enferma”, “Me encanta siempre hermosa”, “Wow qué linda luce”, fueron algunas reacciones.

¿Quién es Ángelica Vale?

Angélica María Vale Hartman es una actriz, comediante, imitadora y cantante mexicana. Es hija de la cantante y actriz mexicana Angélica María y del comediante mexicano de origen venezolano​ Raúl Vale. Actualmente tiene 48 años.

Famosas por sus papeles en varias telenovelas como “Soñadoras”, “La fea más bella”, entre otras.

