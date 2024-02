Así celebró Taylor Swift el triunfo de los Chiefs de Kansas al ganar el Super Bowl LVIII

El haberse cruzado cielo, mar y tierra para poder apoyar a su pareja ha valido la pena para Taylor Swift. Y es que esta noche, el novio de la famosa cantante, Travis Kalce se coronó junto a su equipo, los Chiefs como los campeones del Super Bowl.

Miles de fanáticos de la cantante estadounidense se volcaron a las redes sociales para celebrar este triunfo. La intérprete no dudo en compartir su emoción, en las redes sociales se le ha visto cómo celebró junto a sus amigos.

🚨| Travis Kelce after seeing Taylor Swift for the first time since his Super Bowl win!

"Come here girl" 🥺

pic.twitter.com/ZyADdtgpmL

— The Eras Tour (@tswifterastour) February 12, 2024