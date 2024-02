Salen a la luz reveladoras confesiones de Yolanda Saldívar a 29 años del asesinato de Selena

Han pasado ya casi 30 años del lamentablemente asesinato de Selena Quintanilla, pero el nombre y legado de la cantante sigue más vivo que nunca. Hasta el día de hoy, sus canciones suenan en las diferentes estaciones o en las plataformas.

En estos días, su nombre ha vuelto a ser noticia por el lanzamiento del controversial documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them. El proyecto salió a la luz el pasado 17 de febrero y muestra una verdad que hasta el momento desconocíamos.

Y es que, Yolanda, la asesina de la intérprete, podría recuperar su libertad muy pronto tras más de dos décadas tras las rejas. En la docuserie, la cual ya fue duramente criticada por los familiares de Selena, se ve a una Yolanda confesando lo que para ella sucedió en realidad.

En el mismo, ella asegura que en ningún momento pasó por su cabeza acabar con la vida de la ídolo de multitudes, sino que en realidad lo que quería era dispararse ella misma para poner fin a todos los conflictos que encaraban en ese momento.

“Creo que después de tantos años, es hora de desvelarlo, creo que la gente merece saber la verdad”, destacó.

También detalló que era tal el shock en el que estaba, que ni siquiera sabe, a ciencia cierta, en qué momento accionó el arma y terminó con la vida de Selena.

Las declaraciones de la asesina de Selena…

“En ningún momento quise lastimar a nadie. No supe cuando se accionó mi arma. Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo ninguna intención de causarle daño”, agregó.

La serie no incluye testimonios de Yolanda, sino que también de miembros de su familia y documentos previamente clasificados que prometen brindar una imagen más completa de este trágico capítulo en la historia del entretenimiento.