Javier Tebas, presidente de LaLiga, envía contundente mensaje a Florentino Pérez

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha lanzado un mensaje claro y directo a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, enfatizando la independencia y la determinación del organismo que lidera. En un contexto marcado por tensiones y disputas, Tebas ha dejado en claro que LaLiga no cederá ante presiones externas, incluso de figuras influyentes como Pérez.

“No nos sometemos a las amenazas y las coacciones de nadie, por muy grande que sea la persona, en este caso del presidente del Real Madrid, por muchas influencias que tenga. Haremos lo que creemos que es lo justo y necesario para la mayoría de los clubes y nos defenderemos en los tribunales como nos defendimos en la querella que en el mes de agosto puso el Real Madrid contra mi persona”, afirmó.

Las declaraciones de Tebas surgieron tras la desestimación de una demanda interpuesta por el Athletic Club y el Real Madrid contra LaLiga Impulso, un hecho que refuerza la postura de LaLiga en su lucha por preservar el buen orden deportivo y defender la integridad de la competición. Tebas no dudó en expresar su firmeza al afirmar que “no nos sometemos a las amenazas y las coacciones de nadie”, destacando la necesidad de actuar conforme a los intereses de la mayoría de los clubes y defendiendo los principios fundamentales del fútbol.

Es relevante destacar que Tebas reconoció la labor de Florentino Pérez en la gestión del club blanco, otorgándole una calificación alta en ese aspecto. Sin embargo, también señaló una deficiencia en cuanto a la gestión de competiciones, acusando al presidente del Real Madrid de intentar influir en LaLiga y en proyectos como la Superliga. Esta crítica directa evidencia las tensiones existentes entre ambos líderes y la importancia de mantener la independencia de LaLiga frente a intereses particulares de los clubes.

En relación con la situación económica del Real Madrid y su posible incorporación del delantero francés Kylian Mbappé, Tebas destacó la solidez financiera del club merengue, fruto de una gestión económica óptima en los últimos años. Esta afirmación refuerza la posición del Real Madrid como uno de los referentes en el ámbito financiero del fútbol, lo cual le permite abordar grandes fichajes con confianza y solvencia.

“A Florentino Pérez y a su director general les pongo un diez en gestión de clubes, pero un cero en gestión de competiciones, intentando influir en competiciones como LaLiga y la Superliga”, dijo al ser preguntado por la situación económica del club blanco para incorporar al delantero francés Kylian Mbappé.

⚪️🇫🇷 La Liga president Javier Tebas: “I have the feeling that Kylian Mbappé has signed for Real Madrid”, told COPE. pic.twitter.com/EPn4DIHhSt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2024