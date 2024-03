Sesiones caducadas: servicios de Meta sufren caída

Los servicios de Meta, Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp Business han reportado caídas a nivel mundial este martes, 5 de marzo, usuarios de otras redes sociales informaron sobre el cierre de las sesiones en las distintas plataformas digitales de Meta.

En la red social X, antes Twitter, y bajo la etiqueta FacebookDown se están compartiendo mensajes desde distintos países del mundo; sin embargo, de momento, no se tiene información oficial de las plataformas de Mark Zuckerberg.

Algunos usuarios han reportado que al intentar ingresar de nuevo a sus cuentas de Facebook les fue notificado que enviarían un código a su WhatsApp, a pesar de no tener vinculadas las cuentas. Lo cual creó alerta sobre un posible ataque cibernético.

Got logged out of Facebook and Instagram not loading.

First thought was, Are my accounts being hacked?!

Luckily its just #facebookdown and #instagramdown pic.twitter.com/68HDWElgBr

