El Arsenal logró una importante victoria ante el Brentford en un partido que resultó más difícil de lo esperado. Con un gol en el último minuto del jugador alemán Kai Havertz, los Gunners se impusieron 2-1 y se colocaron como líderes provisionales de la Premier League.

El encuentro estuvo marcado por la tensión y el suspenso hasta el final, ya que el Arsenal, que acumula ocho victorias consecutivas en la liga inglesa, se vio obligado a luchar hasta el último instante para asegurar los tres puntos y la cima de la clasificación. El gol de Havertz llegó en un momento crucial del partido, cuando el empate parecía inevitable. Con esta victoria, el Arsenal aventaja por un punto al Liverpool y por dos al Manchester City, sus principales rivales en la lucha por el título de la Premier League.

