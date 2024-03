¡Partidazo! Manchester United elimina al Liverpool en la FA Cup

El Manchester United aseguró su pase a las semifinales de la FA Cup tras un emocionante enfrentamiento contra su histórico rival, el Liverpool. En un encuentro lleno de giros dramáticos, los ‘Red Devils’ emergieron victoriosos, consolidando así su posición en una de las etapas cruciales del torneo más antiguo en la historia del fútbol.

El encuentro comenzó con una rápida ventaja para el Manchester United, con un gol temprano de Scott McTominay que inyectó energía a sus seguidores. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el Liverpool revirtió la situación con goles de Alexis Mac Allister y Mohamed Salah, dejando al equipo dirigido por Erik Ten Hag en una situación comprometida una vez más.

A medida que el partido avanzaba, el Manchester United no cedió ante la presión. Cerca del final del encuentro, Antony logró empatar el marcador, enviando así el juego a la prórroga. Fue en este período adicional donde se desataría la verdadera emoción del encuentro. Harvey Elliott anotó para el Liverpool, pareciendo encaminar al equipo hacia la victoria. Sin embargo, en una serie de eventos espectaculares, los ‘Red Devils’ voltearon el resultado en tan solo 5 minutos con goles de Rashford y Diallo, este último marcando en el último minuto de la prórroga, sellando la épica remontada y asegurando su lugar en las semifinales.

Para el Manchester United, este triunfo representa una oportunidad valiosa para perseguir el título de la FA Cup, dado que en otras competiciones como la Premier League y la Champions League, el equipo ha enfrentado dificultades y decepciones. Ahora, con la mirada puesta en la copa, el equipo está decidido a darlo todo en su búsqueda del éxito.

El camino hacia las semifinales también ha estado marcado por sorpresas, con equipos como el Coventry City, proveniente de la segunda división, demostrando su valía al eliminar al Wolverhampton en los cuartos de final. Con potencias como el Manchester City y el Chelsea también avanzando, las semifinales prometen ser un espectáculo emocionante para los aficionados al fútbol en todo el mundo.

