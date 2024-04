Xabi Alonso: ‘Celebraciones al final de la temporada’

El entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ha emitido declaraciones previas al crucial partido en el que su equipo podría coronarse campeón alemán. Alonso ha descartado una gran celebración en toda la ciudad en caso de que el Leverkusen asegure el título con una victoria sobre el Werder Bremen. En lugar de ello, ha enfatizado la importancia de mantener el enfoque en los objetivos futuros y ha instado a posponer cualquier celebración hasta el final de la temporada.

“Muchos seguidores esperan que el domingo podamos celebrar. Pero todavía no hay mucho que celebrar porque la temporada sigue”, expresó Alonso, refiriéndose al próximo partido del Leverkusen en la Liga Europa contra el West Ham. El técnico español mostró cautela, reconociendo que aunque la posibilidad de asegurar el título es emocionante, el equipo aún tiene otros desafíos por delante y es importante mantenerse concentrados.

— OneFootball (@OneFootball) April 13, 2024