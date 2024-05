Con fotos juntos, Jason Momoa confirmó su romance con Adria Arjona

Jason Momoa confirmó este lunes tener una relación amoroso con Adria Arjona, quien al parecer se acaba de divorciar del abogado Edgardo Canales.

El reconocido actor y la hija de Ricardo Arjona se conocieron en 2020 cuando protagonizaron la película “Sweet Girl”, ella hizo el papel de Amanda Cooper, que muere de cáncer en el hospital por no recibir a tiempo el medicamento de BioPrime.

La estrella de películas como “Aquaman”, de 44 años, y la actriz de “Hit Man”, de 32, están viviendo un intenso idilio. Al menos así lo dio a conocer luego de compartir una serie de fotos en su cuenta de Instagram donde aparece con la intérprete, además de un grupo de amigos.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura ‘with mi amor’. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha”, fue lo que escribió en la cual luce feliz junto a Adria.