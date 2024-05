Fondo de inversión estadounidense adquiere al Inter de Milán

En 2021, el Inter de Milán, uno de los clubes más prestigiosos y estables del fútbol europeo, acordó un préstamo con Oaktree Capital Management por 270 millones de euros. Este préstamo debía ser devuelto en un plazo de tres años, con un interés anual del 12%, lo que elevó la deuda total a 395 millones de euros al vencimiento en mayo de 2024.

⚫️🔵 Inter are now officially owned by American fund Oaktree.

Oaktree Capital has taken control of the club after Suning Group’s €368m loan was not returned, no agreement reached. pic.twitter.com/UXSp9oPXjm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2024