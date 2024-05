Hugo Catalán revela que fue víctima de abuso de un reconocido productor

Los casos de acoso o abuso sexual en el mundo de la farándula están a la orden del día, una situación que no solo afecta a mujeres, sino también a los hombres; tal como le sucedió a Hugo Catalán.

El actor sufrió acoso sexual, pues recientemente reveló que cuando tenía 21 años fue víctima de un productor dentro de la empresa para la que trabajaba, es decir TV Azteca.

“Hace muchos años, hubo un productor que ya falleció, que de hecho lo mataron, pero que pues en una ocasión me besó sin mi consentimiento y pues yo nada más me asusté, no supe cómo reaccionar”, dijo en entrevista para ‘De Primera Mano’.