Guatemaltecos salen a las calles en caravana a despedir a Farruko Pop

El mundo del entretenimiento en Guatemala está de luto, luego de que se confirmara el asesinato de Farruko Pop. Y es que el sábado 26 de mayo se encontraron los restos del joven en una fosa en la colonia El Limón, en zona 18.

Fue la familia del cantante quien confirmó que el cuerpo encontrado en dicho lugar se trataba de Farruko. Decenas de personas se concentraron en las afueras del INACIF para exigir justicia por la muerte del guatemalteco.

Luego de que entregaron su cuerpo, varios han sido los guatemaltecos que han salido a la calle para despedirse del joven. En las redes sociales se han compartido imágenes de la caravana que acompaña al vehículo que traslada los restos de Pop.

Según se dio a conocer, el cantante estaría siendo velado en Izabal, de donde es procedente. Hasta el momento, aún se desconoce en donde será sepultado, lo que si es cierto es que los guatemaltecos se han volcado a las redes sociales para repudiar su muerte.

En Tik Tok se hizo viral un clip en el que el artista aparece contando un sueño que tuvo hace unos días.

“Tuve un sueño, no sé realmente no que es, si me va a pasar en mi vida. Es un poco real, poco triste”, empieza diciendo el joven.