Viralizan video en donde Farruko Pop presintió su muerte

El pasado sábado 27 de mayo, se confirmó que encontraron muerto al cantante guatemalteco Farruko Pop. El joven de tan solo 18 años fue encontrado en una fosa con signos de asfixia en la colonia El Limón, zona 18.

Miles de internautas se manifestaron en las redes sociales, quienes lamentaron el fallecimiento del joven. Sin embargo, en Tik Tok se hizo viral un clip en el que el artista aparece contando un sueño que tuvo.

“Tuve un sueño, no sé realmente no que es, si me va a pasar en mi vida. Es un poco real, poco triste”, empieza diciendo el joven. Además, agrega: “Empecé viendo en el cielo como si fuera, estoy viendo que está pasando en el cielo. Me quedé viendo las nubes que están de color lodo, todo sucio”.

Más del sueño de Farruko Pop

“La gente está viendo donde estoy y se cae la nube. Yo estoy viendo a todos y se empezaron a reunir y dicen: ‘Ahí está Farruko’”, añade. Posteriormente, sigue contando: “Después de eso llegó Rancherito y lo saludé, le pregunté que estaba haciendo en medio de todo eso”, destacó.

“Me quedé viendo cómo lloraba”, agregó el joven, quien finalmente afirmó que no sabía qué le iba a pasar a su colega Rancherito. Muchos internautas en las rede sociales han afirmado que el sueño fue como un “presagio” que tuvo el cantante de su muerte.

Algunos usuarios han afirmado que “las nubes sucias” significan la tierra que le “echaron encima” cuando lo mataron. El cuerpo de Farruko Pop fue reconocido por su familia en el INACIF y sus restos estarán siendo trasladado a Izabal.

“Qué vergüenza de país en el que vivimos”, “Él era una persona inocente que no molestaba a nadie”, “Tanta maldad existe en la gente”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.