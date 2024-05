Inter Miami gana en Vancouver sin sus estrellas principales

El Inter Miami logró una importante victoria por 1-2 en su visita al Vancouver Whitecaps, a pesar de la ausencia de varias de sus figuras clave, como el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez. Las actuaciones destacadas del ecuatoriano Leonardo Campana y el finlandés Robbie Taylor fueron cruciales para que las Garzas mantuvieran el liderato en la Conferencia Este de la MLS, superando al Cincinnati por un punto, aunque con un partido más disputado.

El Inter Miami enfrentaba un desafío significativo al viajar a Vancouver sin tres de sus jugadores más influyentes: Messi, Suárez y Sergio Busquets. A pesar de estas ausencias, el equipo mostró determinación y cohesión en el campo. Desde el inicio del partido, quedó claro que la estrategia del técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino se centraba en aprovechar al máximo los recursos disponibles.

Check out our match recap from last night’s win against Vancouver Whitecaps: https://t.co/SI77gyDQMZ pic.twitter.com/iNasOkBsjd

El primer gol del partido llegó en el minuto 38, cuando Robbie Taylor se lució con un disparo espectacular que dejó sin opciones al portero del Vancouver. Este gol no solo fue una muestra de la calidad técnica de Taylor, sino también una inyección de confianza para un equipo que necesitaba demostrar su capacidad para competir sin sus superestrellas.

El segundo gol del Inter Miami vino de la mano de Leonardo Campana. En el minuto 54, Campana aprovechó un preciso pase de Robbie Taylor y remató con la derecha para marcar el 2-0. Este fue el cuarto gol de la temporada para el ecuatoriano, quien ha sido fundamental en los momentos decisivos para su equipo.

A pesar de la ventaja de dos goles, el Vancouver no se rindió y continuó presionando. Su persistencia dio frutos en el minuto 67, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de los canadienses tras revisar una falta de Avilés sobre Fafa Picault. El escocés Ryan Gauld convirtió el penalti, acortando la distancia en el marcador y aumentando la tensión en los minutos finales del encuentro.

Los últimos minutos del partido fueron intensos, con el Vancouver atacando con todo en busca del empate. Sin embargo, la defensa del Inter Miami, liderada por el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino, se mantuvo firme y logró resistir hasta el noveno minuto de tiempo añadido. Esta solidez defensiva fue crucial para asegurar la victoria y extender a diez la racha de partidos sin perder del equipo de Miami.

El enfrentamiento entre Vancouver y Miami es el más largo de la MLS en términos de distancia, con un vuelo de casi siete horas separando a ambos equipos. Esta logística complicada añadió un reto adicional para los jugadores y el cuerpo técnico del Inter Miami, quienes tuvieron que gestionar el desgaste físico y mental asociado con el largo viaje.

La noticia de las ausencias de Messi, Suárez y Busquets fue un tema de conversación significativo antes del partido. El director general de los Whitecaps, Axel Schuster, emitió un comunicado informando a los aficionados sobre la posible ausencia de estas estrellas, subrayando que la decisión final sobre la alineación de jugadores rivales estaba fuera de su control.

La decisión de dar descanso a Messi, Suárez y Busquets fue tomada con la mirada puesta en los próximos compromisos del Inter Miami. El equipo tiene dos importantes partidos en casa contra el Atlanta United y el Saint Louis, y el entrenador Martino decidió reservar a sus jugadores clave para estos enfrentamientos cruciales.

Tata Martino issued a half-hearted apology after leaving Lionel Messi, Luis Suarez and Sergio Busquets at home for Inter Miami’s 2-1 away win over the Vancouver Whitecaps 🤷 pic.twitter.com/REXFUiSeiC

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 26, 2024