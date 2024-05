VIDEO. Captan rostros de asaltantes en plena zona 1

En un video difundido en redes sociales, grabado por un automovilista, se capturaron imágenes de tres hombres asaltando a un conductor en la 17 calle entre 7a. y 8a. avenida de la zona 1 capitalina. La grabación muestra cómo, en menos de 15 segundos, los delincuentes cometen el asalto mientras el semáforo está en rojo y el tránsito vehicular fluye.

En el video, se observa a los tres hombres huyendo a pie, cada uno por su lado. Sin embargo, una toma del material permite identificar claramente los rostros de dos de los asaltantes, quienes caminan tranquilamente por la calle después del crimen. Estas imágenes pueden ser cruciales para que las autoridades actúen y detengan a los responsables.

🔴 #AlertaGT | Tres asaltantes fueron captados en la 17 Calle entre 7 y 8 avenida de la #Zona1 capitalina.

Reacciones por asaltos en zona 1

Tras viralizarse el video, las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar. Un usuario comentó: “En las mañanas, antes de las 7:00 horas, también los he visto, no a diario, en la 5a. avenida (a la par de la parada del Transmetro) de la zona 1″. Otros usuarios exigieron mayor seguridad en la zona, manifestando su preocupación por la creciente inseguridad.

“Allí asaltan siempre y nadie hace nada… Sabiendo que estarán a la orden del día… Bueno, igual si los agarran, al otro día salen como si nada”; “En esa calle siempre hay asaltos; hay que tener mucho cuidado”; “Sigue el desgobierno entonces. Todo parece ser un plan en tu contra (al ministro de Gobernación), ¿verdad? Esto es el pan de cada día para los guatemaltecos. Es un incompetente, se los entregan en bandeja de oro y ni siquiera pueden atraparlos”, son otros de los comentarios en el video.

Las autoridades están siendo instadas a tomar acciones inmediatas para proteger a los ciudadanos y prevenir futuros incidentes.