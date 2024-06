El fútbol es un deporte donde los sueños y las aspiraciones juegan un papel fundamental en la vida de los jugadores. Uno de los máximos reconocimientos individuales en este ámbito es el Balón de Oro, un galardón que premia al mejor jugador del mundo. Para Vinícius Júnior, el internacional brasileño del Real Madrid, la posibilidad de ganar este prestigioso trofeo no es solo un sueño, sino un objetivo palpable que podría coronar su ascendente carrera.

Vinícius Júnior, a sus 23 años, ha demostrado ser uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial. Desde su llegada al Real Madrid, ha mostrado una evolución constante, convirtiéndose en una pieza clave para el conjunto blanco. Su velocidad, habilidades técnicas y capacidad para decidir partidos importantes lo han catapultado a la élite del fútbol europeo.

2022 UCL final: ⚽

2024 UCL final: ⚽ Vinicius Jr. loves the big stage 💥 pic.twitter.com/XDQD9wry0g — B/R Football (@brfootball) June 1, 2024

Vinícius ve posible ganar el Balón de Oro este 2024

Este sábado, después de la victoria del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund, donde anotó uno de los dos goles que sellaron el triunfo de su equipo (0-2), Vinícius expresó sus sentimientos sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro. “Es muy complicado. Hay todo un proceso por detrás”, comentó el brasileño.

Vinícius resaltó la importancia de creer en uno mismo, una mentalidad que ha sido fundamental en su carrera. “Creo en la gente que está conmigo todos los días y me lo dicen. Me dicen que soy el mejor y me lo acabo creyendo. No sé qué va a pasar. Quiero seguir aquí y hacer historia como Carvajal, Kroos o Nacho”, añadió.

El camino hacia el Balón de Oro no es sencillo. Vinícius y su equipo han tenido que superar numerosos obstáculos a lo largo de la temporada, incluyendo una serie de lesiones que afectaron al equipo. “Estoy muy contento. Es algo increíble. Parece que es fácil llegar aquí, ganar y ya está. Pero hemos sufrido mucho durante la temporada con todas las lesiones. Todos hemos trabajado de una manera increíble para llegar aquí”, declaró Vinícius.

Cuando se le preguntó sobre sus planes a largo plazo, Vinícius no dudó en expresar su deseo de continuar en el Real Madrid y seguir construyendo su legado en el club. “Sí, me gustaría retirarme aquí. Estoy muy feliz en el Real Madrid”, afirmó.