El italiano Enzo Maresca es nuevo entrenador del Chelsea

El Chelsea Football Club ha anunciado oficialmente el fichaje de Enzo Maresca como su nuevo entrenador, en sustitución de Mauricio Pochettino, quien dejó el club recientemente por mutuo acuerdo. La llegada de Maresca a Stamford Bridge marca un nuevo capítulo en la historia de los ‘Blues’, con la esperanza de revitalizar un equipo que ha tenido dificultades para alcanzar sus objetivos en las últimas temporadas.

Enzo Maresca, nacido el 10 de febrero de 1980 en Pontecagnano Faiano, Italia, comenzó su carrera como futbolista profesional en 1998. A lo largo de su carrera, jugó en varios clubes importantes, incluyendo la Juventus, el Sevilla y la Fiorentina. Su vasta experiencia en el campo como centrocampista ha sido fundamental para su transición a los banquillos.

Maresca inició su carrera como entrenador en el equipo filial del Manchester City. Su trabajo con los jóvenes talentos del City fue altamente valorado, lo que le valió una oportunidad como entrenador principal en el Parma en 2021. Sin embargo, su paso por el Parma fue breve, ya que fue despedido después de catorce partidos.

Posteriormente, Maresca regresó al Manchester City, esta vez como asistente de Pep Guardiola. Durante su tiempo en el City, Maresca jugó un papel crucial en el equipo que ganó el triplete en la temporada 2022-2023, incluyendo la Premier League, la FA Cup y la UEFA Champions League.

En la temporada 2023-2024, Maresca asumió el cargo de entrenador del Leicester City, donde logró un impresionante ascenso a la Premier League. Bajo su dirección, los ‘Foxes’ terminaron en la primera posición del Championship, apenas un año después de su sorprendente descenso.

El contrato de cinco años firmado por Maresca con el Chelsea demuestra la confianza que el club ha depositado en su capacidad para liderar al equipo hacia un futuro más brillante. Sin embargo, el desafío es considerable. El Chelsea ha tenido una serie de cambios en la dirección técnica desde la salida de Roman Abramovich en 2022, con Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard (como interino) y Mauricio Pochettino pasando por el banquillo.

La próxima temporada, Maresca tendrá la tarea de devolver al Chelsea a la élite del fútbol europeo. El objetivo principal será clasificarse para la UEFA Champions League, tras dos años sin participar en la máxima competición continental. Además, el Chelsea disputará la Conference League, una competición que, aunque de menor prestigio que la Champions o la Europa League, ofrece una oportunidad para obtener un trofeo y ganar experiencia internacional.

🔵🇮🇹 Enzo Maresca’s staff will include former goalkeeper Willy Caballero, Danny Walker, Michele De Bernardin, Marcos Alvarez, Javi Molina and Roberto Vitiello.

Ben Roberts will join the staff as goalkeeper coach and has been appointed to the role of head of global goalkeeping.… pic.twitter.com/JlK8OS3roY

