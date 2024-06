Revelan imágenes de Joe Jonas y Demi Moore ¿coqueteando en Cannes?

Demi Moore, de 61 años, podría estar iniciando una nueva y coqueta “amistad” con Joe Jonas, de 34 años, según informaron fuentes a Page Six.

La actriz, quien deslumbró en el Festival de Cine de Cannes con una serie de llamativos atuendos en la alfombra roja, conoció al cantante el mes pasado en el sur de Francia.

La celebridad fue vista disfrutando de un almuerzo con el integrante de los Jonas Brothers mientras se encontraba en el Hotel du Cap en Antibes, Francia, así lo reveló la fuente al citado medio.

Nick Jonas interpretó el éxito de su banda DNCE, “Cake by the Ocean” con apoyo de su hermano y todos los presentes se levantaron de sus asientos para bailar y cantar al mismo ritmo.

Love these videos that were posted of Nick Jonas singing and Demi Moore dancing to Joe Jonas singing "Cake By The Ocean." Posted by Brad Goreski at #AmFar24 pic.twitter.com/IDwPg4QV1r

— 🇹🇹 🇹🇹🇹🇹 (@CJG_TT) May 24, 2024