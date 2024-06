Filtran fotos de Eiza González con su nuevo novio

La vida amorosa de Eiza González vuelve a estar en el centro de la polémica, luego de ser captada de la mano de un nuevo galán.

Tras descansar de su apretada agenda, la actriz fue vista recientemente en compañía de Guy Binns, un modelo inglés quien supuestamente es su nuevo novio.

Fue la revista Hola! quien reveló en exclusiva las imágenes donde se ve a los famosos caminando por las calles de Londres; a ambos se les puede ver tomados de la mano y sonriéndose.

La revelación de esta supuesta relación llega muy poco después de que la también cantante fuera vinculada amorosamente con Mario Casas, actor y director de cine español.

Sin embargo, en su momento negó todos los rumores. “Para aclarar cualquier duda. Estoy soltera. Tengo amigos hombres también. No todo hombre que está cerca de mí es algo romántico. Seguiré teniendo amigos. Gracias. Buen día”.

Eiza Gonzalez & Guy Binns out in London

¿Quién es Guy Binns?

Es un modelo originario de Inglaterra y se sabe que, al igual que Eiza González, tiene 34 años de edad. Él siempre se ha mantenido muy hermético respecto a los detalles de su vida.

Incluso tiene su cuenta de Instagram en privado y no cuenta con ninguna publicación, a pesar de ello, se tiene conocimiento de que él estuvo casado con la empresaria Eleonora Berlusconi.

Con ella, quien además es hija de Silvio Berlusconi, el magnate de los medios y quien fue primer ministro italiano, tuvo un largo matrimonio que duró 11 años, como fruto de esta relación nacieron sus hijos Artemisa, Floro y Ricardo.

Pese a los rumores están resonando fuerte, ninguno de los dos ha negado o confirmado la relación.

Por ahora, la mexicana se concentra en sus proyectos en la industria cinematográfica en donde recientemente obtuvo papeles en la película The Ministry of Ungentlemanly Warfare y la serie The Three-Body Problem.