Ángela Aguilar llega a gala de los Billboard con tremendo escote y sin sostén

A sus 20 años, Ángela Aguilar es considerada por muchos como la promesa del regional mexicano por su talento y dominio del escenario.

Ayer, la cantante mexicana recibió el premio ‘Dinastía Musical’ en la noche de los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024, pero antes deslumbró a todos en la alfombra roja.

Ella lució un vestido flores cuyo escote en V revelaba que no llevaba sostén, y aunque fue criticada por muchos, la gran mayoría de los fans coincidieron que lucía muy bien.

Luego de interpretar “Me vas a extrañar”, tema de su padre Pepe Aguilar, y acompañada por el pianista Arthur Hanlon, recibió su reconocimiento y una gran sorpresa de parte de su progenitor, quien desde Japón le envió un mensaje.

“Se me vienen a la cabeza un montón de pensamientos desde cuando estaba chiquitita de dos años y medio que la empecé ya a entrenar, empecé a enseñarle a cantar, de que le empecé a enseñar el oficio que a mí me enseñaron mis padres y que estoy seguro que ella lo seguirá igual que yo lo he seguido”, dijo Pepe Aguilar.