¿Dedicada a Cazzu? Christian Nodal lanza nueva canción sobre infidelidad

Christian Nodal estrenó su nueva canción, ‘Kbrón y medio’ después de que el pasado 23 de mayo confirmó su separación con Cazzu, madre de su hija Inti.

La canción de inmediato acaparó la atención de los fans del cantante, pues sugieren que podría estar dirigida a su ex, debido a su letra que habla de una persona que pasó por una ruptura.

“La noche está buena como pa’ llorar por la que no me ama si igual ya no está”, es algo de lo que él interpreta al inicio del tema.