Christian Nodal pide por favor parar con los ataques a familia de Cazzu

Desde que Christian Nodal y Cazzu anunciaron el fin de su relación, muchos internautas comenzaron a criticar y hablar mal de la familia de la rapera.

Los usuarios los señalaron como los culpables de del robo que sufrió el cantante mexicano en Argentina. Él mismo relató que unos ladrones entraron a su casa y se llevaron varios objetos de valor mientras ellos se encontraban en Francia.

Si bien en ese momento no ofreció muchos detalles de los hechos, algunos han especulado que los criminales no serían desconocidos, sino personas cercanas a ella y su familia.

Tras los ataques que han recibido la familia de su ex, él sacó un comunicado señalando que ellos no tuvieron nada que ver con el hurto millonario que sufrió y exigió un alto a los ataques en su contra.

“Les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta (nombre real de Cazzu). A la prensa, que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina”, expresó.

“Están dañando a buenas personas, que amo, respeto y no merecen este dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”, indicó.

Robo al cantante

Las declaraciones de Christian Nodal llegan después de que el periodista argentino Maximiliano Lumbia, señalara que uno de los motivos de separación entre los artistas sería el robo en el domicilio que compartía la pareja en Argentina.

“Se habla también de un robo que podría llegar a estar vinculado con algún posible allegado de Cazzu, o de la familia de Cazzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos, infidelidad e inseguridades”, compartió Lumbia en el programa de YouTube del comunicador mexicano Gustavo Adolfo Infante.

