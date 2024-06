Esta es la camiseta más vendida en la MLS

La camiseta rosada número 10 de Lionel Messi, delantero del Inter Miami, es la más vendida del año en la MLS, en una tabla en la que el podio es totalmente latino, con el uruguayo Luis Suárez en la segunda plaza y el argentino Lucho Acosta tercero.

El colombiano Juan Camilo Hernández, del Columbus Crew, y el español Riqui Puig, de Los Ángeles Galaxy, se colocan respectivamente cuartos y quintos.

El Inter Miami, que revolucionó la liga estadounidense hace un año con las incorporaciones de Lionel Messi y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, a quienes se sumó en enero Suárez, domina las primeras 25 posiciones con cinco jugadores.

A los cuatro grandes del club rosado se agrega el talento local Benjamín Cremaschi.

Alba ocupa la posición 18 y Busquets, la 28, según los números de ventas en la plataforma MLSstore.com

