Pep Guardiola “le cierra la puerta” al FC Barcelona

En un reciente encuentro con los medios de comunicación en el Golf Empordà, Pep Guardiola, el actual entrenador del Manchester City, dejó claro que su etapa en el FC Barcelona es cosa del pasado. “La puerta de regresar al Barcelona está cerrada porque ya somos mayores”, declaró el técnico catalán, reconociendo las dificultades inherentes a dirigir al equipo azulgrana. Guardiola describió el banquillo del Barça como “uno de los más complicados, sin duda”, debido al constante escrutinio al que se enfrentan los entrenadores del club.

Durante su intervención, Guardiola fue cuestionado sobre las posibles comparaciones entre él y Xavi Hernández, el actual entrenador del Barcelona, que también es su excompañero y amigo. Guardiola defendió a Xavi, afirmando que cualquier dificultad que el técnico egarense haya enfrentado no es culpa suya, dado que lleva más de una década fuera de la órbita del Barça. “No soy sospechoso de nada en este sentido”, aseguró, eximiéndose de cualquier responsabilidad en las comparaciones.

Además, Guardiola expresó su deseo de éxito para Xavi, a quien considera capaz de encontrar su propio “challenge“. Su apoyo fue claro y contundente, reflejando la estima y el respeto que tiene por su antiguo compañero.

Guardiola también compartió sus pensamientos sobre Hansi Flick, el exentrenador del Bayern de Múnich y actual técnico de la selección alemana. “Lo que hizo con el Bayern fue extraordinario, sobre todo el año que lo ganó todo”, comentó el entrenador catalán. “La paciencia y el tiempo son esenciales, las ligas no se ganan en septiembre u octubre“, advirtió Guardiola.

En cuanto al futuro del Barcelona, Guardiola destacó la calidad de la plantilla actual, especialmente el talento y la juventud de sus jugadores. Habló con entusiasmo sobre jóvenes como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, describiéndolos como “una sorpresa” y “una demostración otra vez de que la cantera nunca te falla”.

Sobre el mercado de fichajes, Guardiola fue prudente y no dio pistas sobre el futuro de Joao Cancelo, quien actualmente está cedido al Barcelona desde el Manchester City. También abordó los rumores sobre Bernardo Silva, destacando su importancia para el City y dejando la decisión en manos del director deportivo del Barça.

El técnico catalán también se refirió al Real Madrid, calificándolo como “siempre un equipo muy fuerte” y el principal rival en la Champions League. Con o sin Kylian Mbappé, el Madrid sigue siendo “el rival a batir” y “el favorito número uno antes de empezar“. No obstante, reconoció que la incorporación del delantero francés añadiría un jugador de mucho talento al equipo blanco.

🚨🔵🔴 “Is the door closed for your possible return to Barcelona in the future?”.

“Yes, door closed”, says Pep Guardiola. pic.twitter.com/mTfD5pBV0r

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2024