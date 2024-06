Cristian Castro le prohibió a Yuri hablar de él ante los medios

Cansada que de siempre le pregunten por la vida amorosa Cristian Castro, Yuri señaló ante las cámaras de Venga la Alegría que ya no volverá a hablar de él.

La cantante y el hijo de Verónica Castro están de gira con “Unidos en el Escenario Tour“, es un espectáculo que une lo mejor de cada uno, combinando el talento y los éxitos que los han consagrado.

El periodista del matutino se encontró a la artista jarocha en el aeropuerto y al intentar obtener una declaración sobre la vida sentimental de Cristian se llevaron tremenda confesión.

“Pregúntenle a él, yo no soy su llevadera” respondió y agregó que ella no duerme ni se acuesta con él para estar al pendiente de su vida privada: “Yo no duermo con él, ni me acuesto con él; ni como con él”, dijo tajante.