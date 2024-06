El actor Mario Calderón de Betty La Fea sorprende con su aspecto, fans aseguran que “luce muy viejo”

Falta muy pocos días para el gran estreno de la nueva temporada de la telenovela Betty la fea. Por medio de las redes sociales se han revelado detalles del melodrama que es esperado por muchos.

Varios internautas han quedado sorprendidos con los aspectos que lucen actualmente los actores del proyecto. Mientras que, en algunos actores pareciera que no han pasado los años, otros lucen con orgullo sus canas.

Recientemente, circuló en redes sociales, un clip en donde Ricardo Vélez, quien le da vida a Mario Calderón en la telenovela, aparece hablando de la misma. Sin embargo, lo que llamó la atención es lo diferente que luce actualmente, y es que muchos destacaron que está irreconocible.

“Si no habla, no me doy cuenta que es él”, “Que cambio el que ha tenido este hombre”, “Sigue muy guapo”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.