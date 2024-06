Fractura de nariz de Mbappé causó lluvia de memes

Unos pocos minutos de que finalizara el duelo entre Francia y Austria que terminó en triunfo de los galos, Kylian Mbappé sufrió una importante fractura en su nariz tras un duro golpe en el hombro del zaguero austriaco, Kevin Danso.

El francés cayó al suelo con el tabique totalmente desviado y fue rápidamente atendido ya que no paraba de sangrar. Tras el fin del partido, el nuevo fichaje del Real Madrid fue llevado a una clínica de Dusseldorf y será operado para corregir cuanto antes la fractura y así volver a jugar con Francia en la Eurocopa en las instancias finales.

Según las reglas de juego para esta temporada de la International Board, especificadas en su página web oficial, el uso de máscaras faciales protectoras está permitido siempre y cuando cumplan ciertos criterios. El artículo cuarto de estas regulaciones, que hace referencia a “otro tipo de equipamiento”, permite “equipamiento protector no peligroso, como por ejemplo protectores de cabeza, máscaras faciales, rodilleras y coderas fabricados con materiales blandos, ligeros y acolchados”.

La máscara que usará Mbappé debe ser fabricada con materiales que no representen un riesgo para él ni para los demás jugadores en el campo. Esto incluye:

Pues bien, tras lo ocurrido con el jugador de Real Madrid, las redes sociales se inundaron de memes y comentarios sobre el tema.

Kylian Mbappé in the next game. pic.twitter.com/tkCwyqgztl

— Mbappe Out Of Context 🐢 (@MbappeOOC) June 17, 2024