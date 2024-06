Revelan que Jason Momoa está “completamente enamorado” de Adria Arjona

Jason Momoa no podría estar más feliz con Adria Arjona, así lo reveló una fuente cercana y en exclusiva en la última edición de Us Weekly.

Según dijo, el actor de 44 años ha estado saliendo “desde hace un tiempo” y estaba “muy emocionado” de hablar oficialmente de su relación con la actriz.

“Ya no podía esperar más para contárselo al mundo. Jason está enamorado de Adria y definitivamente ve un futuro con ella”, cuenta el informante a Us, añadiendo, “Jason no había sentido algo así por alguien en mucho tiempo”.