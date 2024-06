Mario Escobar recibe su primer nombramiento en la Copa América 2024

El referí guatemalteco Mario Alberto Escobar Toca ha sido designado como árbitro central para la Copa América 2024. Acompañado por sus asistentes Luis Ventura y Humberto Panjoj, Escobar Toca arbitrará el partido entre las selecciones de Perú y Canadá en la segunda jornada del Grupo A.

La Copa América 2024, organizada conjuntamente por la Conmebol y la Concacaf, es uno de los torneos de fútbol más prestigiosos del continente. Este año, el torneo ha atraído una atención especial debido a la participación de equipos de ambas confederaciones, lo que ha incrementado el nivel de competencia y la diversidad de estilos de juego. El encuentro entre Perú y Canadá se llevará a cabo el 25 de junio a las 16:00 horas en el Children’s Mercy Park, ubicado en Kansas City.

And with the greatest players too. pic.twitter.com/atXLbMaBYm

— CONMEBOL Copa América™️ ENG (@copaamerica_ENG) June 22, 2024