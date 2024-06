James Rodríguez brilla en el debut de Colombia en Copa América

El tan esperado debut de la Selección Nacional de Colombia se dio este lunes 24 de junio en la Conmebol Copa América USA 2024. El NRG Stadium de Houston, Texas, acogió a colombianos y paraguayos ante una considerable cantidad de aficionados sudamericanos.

Colombia llegó con el ánimo por los cielos, ya que sumaba 23 juegos consecutivos son conocer la derrota: 18 victorias y 5 empates, donde figuran triunfos ante España, Brasil o Alemania. Cifras que lo hacen ser uno de los favoritos para conquistar lo que sería su segunda Copa América en la historia, tras la obtenida en el 2011.

El juego tuvo su primera oportunidad de gol al 5 con un remate del colombiano Richard Ríos. De ahí en adelante solo hubo algunos intentos los cuales no representaron mayor peligro para los porteros Camilo Vargas, de Colombia, y Rodrigo Morínigo, de Paraguay.

El otro momento que marcó el duelo fue la lesión de Jhon Lucumí, jugador del Bologna 1909 de la Serie A. Su lugar lo ocupó al minuto 24, Jerry Mina.

Cuando se llegaba al 32 de juego, apareció la categoría y calidad de James Rodríguez al levantar un centro perfecto a la cabeza de Daniel Muñoz, quien conectó magníficamente para el 1-0 a favor de los colombianos.

El juego llegó al 42, donde un tiro libre marcó el destino de este duelo. En primera instancia, hubo un error en la táctica fija de los colombianos, por lo menos fue la sensación, ya que James Rodríguez y su compañero no se entendieron y tuvieron que replantar la jugada, la cual terminó con un centro de James, que conectó de cabeza Jefferson Lerma para el categórico y casi mortal 2-0.

A pesar de ser un juego colectivo, la primera parte tuvo en James Rodríguez al gran protagonista ya que asistió en los dos goles, y lo hizo con su mágico pie zurdo. No importa si es en la banda de la derecha o izquierda, el jugador colombiano no pierde su estilo, categoría y valía.

24/JUN/2014 = 2 asistencias y 1 gol vs Japón (Mundial)

24/JUN/2018 = 2 asistencias vs Polonia (Mundial)

24/JUN/2024 = 2 asistencias vs Paraguay (Copa América)

El 24 de junio, dale el balón a James Rodríguez. 🇨🇴 pic.twitter.com/8rGtrqpTqI

— Juan Camilo Vargas (@JuanCaVargas13) June 24, 2024