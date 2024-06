Méndez-Laing es el protagonista de la nueva camiseta del Derby County

El Derby County, recientemente ascendido a la Championship inglesa, ha revelado sus nuevas camisetas para la temporada 2024/2025. La presentación se realizó este jueves y contó con la participación destacada del jugador inglés-guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing, quien fue la cara principal de la campaña promocional. La marca deportiva Puma es la encargada de diseñar y producir estas camisetas, las cuales ya han generado gran expectativa entre los aficionados del club.

La nueva camiseta del Derby County presenta un diseño innovador y significativo. Entre sus características más notables se encuentra un patrón tejido con los icónicos cuernos de carnero, símbolo emblemático del club, que adorna tanto el cuello como los puños de la prenda. Este detalle no solo resalta la identidad del equipo, sino que también aporta un toque distintivo y elegante al diseño general. Los paneles laterales de la camiseta son de color negro, lo que añade contraste y modernidad al conjunto. Además, el nombre del club está estampado en la parte trasera, justo en la nuca, lo cual refuerza el sentido de pertenencia y orgullo por el Derby County.

Inspired by our relationship in the 1990s, brought into focus for the future ⏮️⏭️#DCFC x @pumafootball. A perfect match 🖤🤍#RewindFastForward

— Derby County (@dcfcofficial) June 27, 2024