EL VAR corrigió a Mario Escobar en un momento crítico

Desde que Mario Escobar fue nombrado como árbitro central para el partido entre México y Ecuador, donde se jugaba un boleto a los cuartos de final de la Conmebol Copa América USA 2024, se sabía que sería un difícil compromiso para el compatriota chapín.

No era fácil, no sería fácil, y no lo fue. Mario Escobar terminó siendo protagonista de dos jugadas vitales en el partido entre mexicanos y ecuatorianos. Donde los sudamericanos con un empate a cero goles lograron el boleto a cuartos de final por parte del grupo B.

En la primera parte, Santiago Giménez fue a buscar un balón ante la marca de dos jugadores ecuatorianos, y tras un cabezazo del mexicano, el balón pegó claramente en la mano del defensor ecuatoriano, Félix Torres, y no se sancionó la infracción.

Además, en la segunda mitad los mexicanos también pedían un penalti tras una falta sobre Gerardo Arteaga, pero tras una revisión en el VAR se decretó que no había existido infracción, situación que favoreció el marcaje de Mario Escobar.

🇲🇽❌ Penal descarado NO PITADO a México ante Ecuador en #CopaAmerica… en Copa Oro ya fueran ganando los aztecas. Raro que quien pita es de CONCACAF, el guatemalteco Mario Escobar y no lo sancionó. pic.twitter.com/N3S3WCRNV5 — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) July 1, 2024

La gran polémica

Era el minuto 90+7, y el partido estaba en los últimos segundos y con un empate a cero goles en el marcador. México necesitaba una anotación para clasificar a cuartos de final. El conjunto azteca se fue a la ofensiva, y dentro del área ecuatoriana, Guillermo Martínez fue interceptado por Félix Torres. Y el guatemalteco Mario Escobar no dudó y marcó penalti.

Los aficionados, jugadores y cuerpo técnico festejaban la posibilidad de a través de ese cobro anotar el gol que tanto soñaban, pero en ese momento intervino el VAR y tras una revisión, Escobar rectificó y no marcó penalti.

La situación fue tomada mal por el lado mexicano, tanto la prensa como jugadores, y han cargado contra el arbitraje del chapín, que para algunos dejó buena sensación con su arbitraje, y para otros, no tuvo el mejor de los partidos.

LA POLÉMICA DE LA COPA PERFECTO Trucco en el VAR llamando al árbitro Mario Escobar, quien luego corrigió su decisión NO HAY PENAL para MÉXICO ‼️ pic.twitter.com/vaeKWAQjJL — Diario Olé (@DiarioOle) July 1, 2024

México eliminado

La ‘Batalla de Glendale’ la ganó Ecuador. Empató 0-0 y terminó con sufrimiento. Pero envió a casa a México para avanzar a los cuartos de final de la Copa América por el Grupo B donde se medirá el 4 de julio en Houston con la campeona del mundo, Argentina.

Con el resultado de este domingo, es la tercera vez en la historia que México no supera la fase de grupos de la Copa América.

Ecuador acabó con 4 puntos, los mismos que México pero ganó el cupo por mejor diferencia de goles.

@ArbitroInteBlog MEXICO 0 ECUADOR 0

MARIO ESCOBAR

CALIFICACION : REGULAR

En el 7′ de prórroga ESCOBAR arruinó su trabajo sancionando un penal inexistente del 2E al 22M ,jugó el balón claramente y en el roce el mexicano se arrojó .El Var TRUCCO lo hizo corregir .Su lectura de las pic.twitter.com/NP18P5ycmq — dr.oscar luis blanco (@oscarluisblanc3) July 1, 2024

