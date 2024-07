Huracán Beryl, “potencialmente catastrófico”, escala a la categoría 5 en el Caribe

El huracán Beryl, considerado “potencialmente catastrófico”, escaló a la categoría 5 en el este del mar Caribe, informó este martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. “Se espera que traiga vientos que amenacen la vida y marea ciclónica a Jamaica más tarde esta semana”, ahondó el NHC a través de su sitio web.

Here are the 5am EDT Tuesday Key Messages for Category 5 Hurricane #Beryl over the eastern Caribbean . New for this advisory is a Hurricane Watch for all of the Cayman Islands. More: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/hBSYS1BS4o

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 2, 2024