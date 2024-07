Beryl se degrada a tormenta tropical sobre la Península de Yucatán

El huracán Beryl, que tocó tierra la madrugada de este viernes como huracán categoría 2 al norte del municipio de Tulum, Quintana Roo, en el Caribe mexicano, se degradó a tormenta tropical y ahora amenaza a Texas, en EE. UU.

En su boletín más reciente, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), señaló que Beryl se encuentra a 105 kilómetros (65 millas) al este-sureste de Progreso (México) y a 1.045 kilómetros (650 millas) al este-sureste de Brownsville, en Texas. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 115 kilómetros por hora (70 millas por hora) y se desplaza en dirección oeste-noroeste.

#BERYL expected to emerge over the Gulf of Mexico this evening. Hurricane and Storm Surge Watches issued for portions of northeastern Mexico and Texas. Here are the Key Messages. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for details. pic.twitter.com/OCKWXqDTSS

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 5, 2024