Christina Applegate revela cómo quiere pasar los “días que le quedan de vida”

Christina Applegate ha revelado recientemente cómo planea enfrentar su esclerosis múltiple (EM), una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central.

La actriz estadounidense de 52 años ha sido abierta sobre las dificultades diarias que la EM ha traído a su vida y su carrera profesional.

A través de una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, una lista de deseos de cosas que le gustaría hacer en medio de su continua lucha contra la enfermedad.

“Hay cosas que quiero hacer con los días que me quedan de vida”, escribió. “Quiero trabajar con Shirley MacLaine. ¡Y tomar ‘shots’ con Cher! Y sí, mis días son muy grandes. Solo digo”.

There are things I want to do with the days I have left in life. I want to work with Shirley MacLaine And do shots with cher! And yes my days are so big. Just saying.

— christina applegate (@1capplegate) July 3, 2024