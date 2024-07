Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras la eliminación Portugal

En un desenlace inesperado y doloroso para muchos, Portugal se despidió de la Eurocopa 2024 tras caer eliminada en los cuartos de final ante Francia. La derrota llegó en una tanda de penales, con un marcador final de 5-3, que puso fin a las esperanzas lusitanas de alzarse con el título continental. Entre los jugadores más afectados por esta eliminación se encontraron Cristiano Ronaldo y Pepe, quienes no pudieron ocultar su tristeza y frustración.

Cristiano Ronaldo, el capitán y figura emblemática de la selección portuguesa, se pronunció a través de sus redes sociales para compartir sus sentimientos y agradecer el apoyo recibido. En un emotivo mensaje, Ronaldo expresó: “Queríamos más. Nos merecíamos más. Para nosotros. Para todos y cada uno de ustedes. Por Portugal”.

Queríamos mais. Merecíamos mais. Por nós. Por cada um de vocês. Por Portugal. Somos gratos por tudo o que vocês nos deram e por tudo que conquistámos até aqui. Dentro e fora de campo, tenho certeza de que este legado será honrado e continuará a ser construído. Juntos. pic.twitter.com/C34YgfKLmg — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 6, 2024

¿Despedida de Cristiano Ronaldo?

El mensaje de Ronaldo continuó con un tono de gratitud: “Estamos agradecidos por todo lo que nos has dado y por todo lo que hemos logrado hasta ahora”. Con estas palabras, el astro portugués reconoció el esfuerzo colectivo del equipo y el respaldo constante de los seguidores portugueses a lo largo del torneo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en el mensaje de Cristiano Ronaldo fueron unas líneas finales que dejaron entrever una posible despedida del fútbol internacional: “Dentro y fuera del campo, estoy seguro de que este legado será honrado y continuará construyéndose. Juntos”. Aunque no confirmó explícitamente su retiro de la selección, estas palabras han generado especulaciones sobre el futuro del jugador en el ámbito internacional.

Durante esta Eurocopa, Cristiano Ronaldo alcanzó un hito histórico al convertirse en el futbolista con más participaciones en este torneo, sumando un total de seis ediciones. No obstante, en esta ocasión, el destino no fue favorable para el capitán portugués, quien no logró anotar ningún gol, algo inusual en su ilustre carrera. Este hecho convirtió a la Eurocopa 2024 en el primer torneo de categoría mayor en el que Ronaldo se quedó sin marcar.