La dura crítica de Jens Lehmann a Robert Andrich

Jens Lehmann, uno de los guardametas históricos que tuvo en la historia la selección de Alemania, es noticia en esta Eurocopa 2024, pero por sus polémicas declaraciones, no solo contra el combinado de España, sino por lo dicho en contra del futbolista teutón, Robert Andrich.

Previo al partido de cuartos de final entre España y Alemania, Jens Lehmann aseguró que los alemanes enfrentarían a una selección de “juveniles”, situación que molestó el entorno de “La Roja”.

Pero fueron esos juveniles los que hicieron la gesta y la heroica, al eliminar a los anfitriones de la EURO de la competición. Un gol de Mikel Merino, a los 119 minutos, es decir, a un minuto de irse a los lanzamientos de penaltis, definió la eliminatoria a favor de los españoles.

La eliminación cayó como un balde de agua fría para la afición local, así como el capítulo que vivieron contra Italia en la Copa del Mundo Alemania 2006, donde los italianos los eliminaron en las semifinales de su Copa en Dortmund.

New look for Robert Andrich 👀#EURO2024 pic.twitter.com/Bn8uy3L9vp

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 4, 2024