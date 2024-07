Laporta asegura que el Barça “está en condiciones” de fichar a Nico Williams

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, hizo declaraciones significativas este lunes en las que abordó el estado económico del club y la posibilidad de fichar al extremo internacional español Nico Williams. En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, Laporta aseguró que el Barcelona está en condiciones financieras para abordar la contratación de Williams, un jugador que ha despertado gran interés en la entidad azulgrana.

“Podríamos hacer frente a un fichaje de este nivel”, afirmó Laporta, quien además expresó su admiración por el jugador del Athletic Club: “Evidentemente, es un jugador que nos gusta, y mucho”. Sin embargo, Laporta fue claro al trasladar la responsabilidad de la decisión final al director deportivo, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, y al nuevo entrenador del equipo, Hansi Flick.

🚨🔵🔴 Barça president Laporta on Nico Williams: “I like Nico, a lot. I can say that financially we can make it happen”.

“It’s result of work that has been done over all these years to reach this point. We could, of course, face a signing of this level”, told Catalunya Radio. pic.twitter.com/VtzoIbalK5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2024