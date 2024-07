Sin censura alguna, Kendall Jenner publica foto sin nada de ropa

Cada vez que aparece en sus redes sociales, Kendall Jenner logra acaparar la atención, pues sus provocativas fotos no dejan a nadie indiferente.

Esta vez, la modelo desafió la censura de Instagram al compartir en sus historias una foto en la que se muestra completamente desnuda sobre una silla de playa.

La imagen, que originalmente fue tomada en junio de 2022, ella aparece recostada boca abajo sobre una toalla de color melocotón mientras se broncea.

En la foto, la modelo lucía sin ropa y con una gorra verde, con su cabello oscuro suelto cayendo sobre sus hombros. Esta publicación ha reavivado conversaciones y curiosidades entre sus seguidores, quienes se preguntan si este movimiento tiene algún significado oculto.

Kendall Jenner está vinculada románticamente a Bad Bunny. Su relación, que ha tenido altibajos, experimentó una breve separación en diciembre de 2023, pero se reconcilió poco después.

Desde entonces, han sido vistos juntos en varias ocasiones públicas, incluyendo el after-party de la Met Gala en mayo.

La estadounidense y el cantante boricua han viajado a la capital francesa por el Paris Fashion Week y han sido captados en más de una ocasión durante sus salidas románticas.

Kendall Jenner com o Bad Bunny deixando o restaurante Ferdi em Paris, na França. – 22 de Junho. pic.twitter.com/gchOvtwyCu

Un día después de que el ‘Conejo Malo’ se presentara en el Place Vendome interpretando temas como Titi Me Preguntó mientras Kendall desfilaba con diseños de alta costura, ellos causaron sensación en las calles de París durante una salida nocturna.

Lo que llamó la atención fue su look a juego. Ella llevó un vestido largo de color negro, con corte ceñido, transparencias en la falda y un gran escote en la espald.

Por su parte, Bad Bunny usó un mono negro de manga larga con botones al frente, zapatos a juego y gafas oscuras.

Kendall Jenner walking at the Vogue World Paris during Bad Bunny's performance. 🇫🇷❤️

pic.twitter.com/Wb2z3dejqG

— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) June 23, 2024