Captan a Bad Bunny poniendo sus “traviesas” manos en los atributos de Kendall Jenner

Bad Bunny y Kendall Jenner aprovecharon romanticismo de la Ciudad del Amor para disfrutar de otra velada juntos.

La modelo y el cantante puertorriqueño salieron a cenar después del evento lleno de estrellas de Vogue World el domingo 23 de junio, en el cual ambos participaron, ella desfilando mientras él cantaba.

Medios internacionales revelaron que la pareja cenó en el restaurante Ferdi, ubicado cerca de los Campos Elíseos. Ambos se veían muy contentos.

Kendall Jenner walking at the Vogue World Paris during Bad Bunny's performance. 🇫🇷❤️

pic.twitter.com/Wb2z3dejqG

— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) June 23, 2024